Российское посольство обвинило Facebook в цензуре

25.09.2020, 8:48, Новости дня

Посольство РФ в США обвинило компанию Facebook в цензуре из-за блокировки ряда аккаунтов, назвав «откровенно случайными или абсурдными» примеры, включая инфографику о Южно-Курильских островах, которые соцсеть приводит в качестве нарушающих ее политику.

В сообщении посольства в Facebook указывается, что если в случае с блокировкой аккаунта за инфографику РИА «Новости» о Южно-Курильских островах соцсеть «сомневается в их российской принадлежности, значит, администрация ставит под сомнение решения Ялтинской конференции 1945 года и итоги Второй мировой войны».

«Это похоже на ревизионизм (или реваншизм)», – указали в ведомстве.

Дипломаты перечислили тематику удаленных аккаунтов, включавшую протесты и выборы в Белоруссии, политику РФ и Украины, отношения РФ и НАТО, отношения РФ с соседними странами, а также критику внешней политики США.

«Напрашивается вывод, что на перечисленные темы рассуждать пользователям из РФ нежелательно (…) Это цензура», – считают в посольстве.

В диппредставительстве призвали администрацию соцсети перестать уклоняться от конструктивного общения с российскими властями и наладить нормальный диалог по интересующим обе стороны проблемам.

«Для российских пользователей Facebook перестал был пространством свободного обмена информацией. Налицо дискриминация», – резюмируется в заявлении.

Ранее Facebook объявил о блокировке трех сетей аккаунтов из РФ в связи с нарушением ее «политики в отношении иностранного или правительственного вмешательства».

В первую сеть входили 214 аккаунтов пользователей, 35 публичных страниц и 18 групп, а также 34 аккаунта в Instagram. Предположительно, их деятельность была направлена на Турцию, Японию, Армению, Грузию, Белоруссию и Молдавию, а также отчасти на США и Великобританию.

Facebook утверждает, что через эти страницы распространялись «ложные данные» о ситуации в Сирии и на Украине.

Вторая сеть включала пять аккаунтов, одну публичную страницу и одну группу, а также аккаунт в Instagram. Якобы «ложные данные» распространялись на территории Турции, стран ЕС и США.

Третья сеть включала 23 аккаунта, шесть публичных страниц, а также восемь Instagram-аккаунтов. Она якобы использовалась для распространения сведений о положении дел в Белоруссии и на Украине.