Тайную инаугурацию Лукашенко назвали тревожным посланием

25.09.2020, 8:23, Разное

Специалисты обратили внимание на то, что Александр Лукашенко организовал процедуру инаугурации не только тайно, но и очень быстро. Объяснить такой нетипичный для торжественного мероприятия формат, по их мнению, могут последние новости Белоруссии.

Сооснователь и академический директор аналитического центра Eurasian States in Transition research center (EAST Center) Андрей Елисеев заметил, что решение Александра Лукашенко можно объяснить неуверенностью в устойчивости вертикали власти. Дескать, политик не верит, что продлись протесты в Белоруссии еще дольше часть государственных чиновников не начнет переходить на сторону оппозиции.

Аналитик Александр Класковский отмечает гнетущее впечатление, которое тайная инаугурация произвела на сторонников Александра Лукашенко. Мероприятие не смогло придать уверенности верным действующему президенту Белоруссии силам и, кажется, произвело обратный эффект. “В пиаровском смысле оно стало очередным провалом”, – подчеркнул эксперт.

Согласен со своим коллегой и директор института “Политическая сфера” Андрей Казакевич. “Сложно придумать более тревожные послание собственным же элитам”, – резюмировал он впечатление от тайной инаугурации Александра Лукашенко.