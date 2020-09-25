 

В России хотят ввести продуктовые карточки для малообеспеченных

25.09.2020, 8:23, Разное

По словам депутата Ярослава Нилова, в Госдуме разрабатывается законопроект, который поможет определить, насколько тот или иной гражданин нуждается в сертификате на продукты. Речь идет о фиксированной сумме средств, равной 1/4 прожиточного минимума.

Чтобы исключить попытки обналичивания сертификатов, а также приобретение с их помощью алкоголя и табачных изделий, авторам идеи предстоит составить список продуктов. Таким образом владелец сертификата может купить в магазине определенные товары, а государство за них рассчитается, выделив деньги из бюджета.

Стоит отметить, что ранее директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с Россией Олег Кобяков выступил с похожей идей. По его мнению, в стране нужно ввести карточки на продукты.

С помощью таких талонов граждане смогут приобретать товары первой необходимости. Кобяков подчеркнул, что продуктовые карточки есть в других государствах, например в США.

Напомним, с 2021 года прожиточный минимум и МРОТ могут начать рассчитывать по-новому. В Минтруде в подробностях рассказали об этой идее и заявили, что на ее реализацию необходимо потратить 128,5 миллиарда рублей.



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