 

Названы две действительно полезные каши

25.09.2020, 8:17, Разное

Диетолог Алексей Ковальков назвал две каши, которые являются действительно полезными. Речь идет о гречневой и перловой.
Перловую кашу в особенности рекомендуется есть зимой, поскольку она поддерживает сурфактантный комплекс, как следствие, человек не заболевает. Эту крупу стоит включить в рацион и сейчас, когда существует угроза инфицирования коронавирусом.

Полезной является и гречневая каша, в которой присутствуют вещества, препятствующие нарушению основной функции сосудов от употребления углеводов. По этой причине крупу нужно есть при сахарном диабете.

Манная и геркулесовая каша не очень хорошо сказываются на работе организма. В гречневой крупе имеется в десять раз больше микроэлементов, нежели в геркулесе. Последняя также мешает нормальному усвоению фитиновой кислоты. Рекомендации по включению в рацион геркулесовой каши обычно приходят из-за рубежа, поскольку там люди мало что знают о гречке.

Полезным является добавление тыквы. Этот продукт можно есть даже при желании похудеть.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.08 / “И вот”: Рустам Солнцев рассмешил подписчиков забавным фото со свадьбы Глюкозы

10.08 / Мнение: Символ протеста

03.08 / Запрыгнуть в последнюю «Теслу»

28.06 / Мнение: Коронавирус циркулировал в Испании в марте 2019-го года

02.07 / В Германии заявили об окончании эпохи Лукашенко в Белоруссии

16.08 / Победитель Цой

29.08 / В Porsche рассматривают возможность выпуска модели Panamera Coupe

08.07 / Спинтроника может стать основой высокоскоростного wi-fi

19.07 / Realme представит на выставке IFA 2020 новый флагман

17.08 / Ученые назвали лучшую ткань для защиты от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска