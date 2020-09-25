Названы две действительно полезные каши

25.09.2020, 8:17, Разное

Диетолог Алексей Ковальков назвал две каши, которые являются действительно полезными. Речь идет о гречневой и перловой.

Перловую кашу в особенности рекомендуется есть зимой, поскольку она поддерживает сурфактантный комплекс, как следствие, человек не заболевает. Эту крупу стоит включить в рацион и сейчас, когда существует угроза инфицирования коронавирусом.

Полезной является и гречневая каша, в которой присутствуют вещества, препятствующие нарушению основной функции сосудов от употребления углеводов. По этой причине крупу нужно есть при сахарном диабете.

Манная и геркулесовая каша не очень хорошо сказываются на работе организма. В гречневой крупе имеется в десять раз больше микроэлементов, нежели в геркулесе. Последняя также мешает нормальному усвоению фитиновой кислоты. Рекомендации по включению в рацион геркулесовой каши обычно приходят из-за рубежа, поскольку там люди мало что знают о гречке.

Полезным является добавление тыквы. Этот продукт можно есть даже при желании похудеть.