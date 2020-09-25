Мнение: Уроки Вороньей Слободки

25.09.2020, 8:10, Разное

Я прекрасно знаю, что цитировать Ильфа-Петрова – это дурной тон, пошлость и вообще это не интеллигентно. Почему? Потому что все пошляки с претензиями на остроумие знают Ильфа-Петрова наизусть и разговаривают цитатами оттуда, быстро доводя любого собеседника до белого каления.

Это правда; но правда и то, что Ильф-Петров – наша классика, а классика, как известно, имеет свойство сообщать нам ценную информацию о НАСТОЯЩЕМ времени даже тогда, когда мы ее не хотим, не ищем, не верим и вообще в гробу видали.

Одна фраза из “Золотого теленка” не давала мне покоя: “Воронья слободка не могла не сгореть – и она сгорела, подожженная сразу с пяти концов”. Чуял я в ней, этой фразе, вы уж извините, “сермяжную правду”. Что-то отразилось в ней, что-то сегодняшнее, какой-то дух времени… Я даже не выдержал и полез в книжку – освежить в памяти эпизод с пожаром. Ну? Вы тоже вспомнили? Там “бабушка, не верящая в электричество”, застраховала свое жилище от пожара, потому что пользовалась керосинкой; узнав об этом, все жильцы сначала жутко испугались, а потом тоже застраховались. После чего стали ЖДАТЬ. Ждать пришлось недолго – см. фразу, которую я вспомнил первой.

Ба! Я, наконец, смог сформулировать “неправильность”, которая не давала мне покоя в царящей повсюду атмосфере: конечно, вот оно – дикое, противоречивое, даже противоестественное сочетание всеобщего предчувствия катастрофы с не менее всеобщей “уверенностью в завтрашнем дне”. Таков он, современный “кризис по-русски”. Все говорят о кризисе – но реально, конкретно НА СЕБЕ его почти никто не чувствует; наоборот – большинство тайно или явно ожидает от Кризиса неких личных дивидендов: самые романтичные – какого-нибудь “личностного роста”, самые практичные надеются сильно улучшить свое благосостояние, скупив “всё” по дешевке. Основная особенность момента – что большинство нынче так или иначе ощущают себя застрахованными от неприятностей. Как Никита Пряхин, удовлетворенно бормочут про себя: “Как пожелаем, так и сделаем”.

В общем – “Пусть сильнее грянет Кризис!” Ну-ну.

Если бы все боялись и действительно НЕ ХОТЕЛИ катастрофы – может быть, все бы еще обошлось; однако все обстоит ровно наоборот. Похоже, наша “Воронья Слободка” в очередной раз обречена. Выплатят ли страховку и будет ли кому выплачивать – это вопрос…

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