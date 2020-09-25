ЦУМ в Москве оштрафовали за нарушение масочного режима

25.09.2020, 8:08, Новости дня

За нарушение перчаточно-масочного режима Центральный универсальный магазин (ЦУМ) в Москве был оштрафован более чем на 1 млн рублей, сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Предприятие, крупный магазин ЦУМ в Москве, был оштрафован более чем на миллион рублей [за нарушение масочного режима]», – сказал он в эфире телеканала «Москва-24».

Ранее сообщалось, что московские магазины оштрафовали на 450 млн рублей за нарушение масочного режима. Пассажирам общественного транспорта Москвы из-за отсутствия масок и перчаток выписали более 47 тыс. штрафов на общую сумму свыше 237 млн рублей.