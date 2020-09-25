 

Новый адвокат Ефремова подал жалобу на приговор актеру

25.09.2020, 7:03, Новости дня

Петр Хархорин, третий адвокат осужденного на восемь лет Михаила Ефремова, попросил суд назначить актеру наказание, не связанное с лишением свободы.

«В суд поступила апелляционная жалоба адвоката Хархорина П. А. в защиту Ефремова М. О. Защитник просит изменить приговор суда и назначить наказание, не связанное с лишением свободы», – сообщили ТАСС в Пресненском суде Москвы.

Хархорина называют одним из лучших российских адвокатов по делам о дорожно-транспортных происшествиях.

Пресненский суд Москвы приговорил актера Михаила Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Эльмана Пашаева.

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор по делу о смертельном ДТП, попросив назначить его подзащитному условное наказание.



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