Разработчик «Новичка» сравнил его эффективность с ядерным оружием

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25.09.2020, 7:48, Новости дня

Эффективность боевой отравляющей системы «Новичок» сравнима с применением ядерной бомбы, рассказал разработчик «Новичка» Леонид Ринк.

«Эффективность «Новичка» была сильно сравнима с атомным оружием такого же объема или веса. Но он был намного дешевле, и в случае его применения вся материальная часть противника осталась бы целой. Все дома, вся техника. Оставалось бы их только помыть и можно было бы применять в своих целях», – передает РИА «Новости» слова Ринка.

В связи с задачей применения химического оружия на поле боя перед разработчиками ставилась задача сделать его максимально эффективным, но короткоживущим, чтобы отравлению не подверглись наступающие части советской армии, рассказал он.

По его словам, войска могли войти на территорию после применения «Новичка», пройти это место и «заниматься следующими делами».

Напомним, Ринк рассказал, что после того, как уехавший в США Вил Мирзаянов опубликовал книгу об отравляющей системе «Новичок», любая химическая лаборатория мира может изготовить эту систему.



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