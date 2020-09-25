Путин призвал поддержать туризм на Камчатке

25.09.2020, 6:20, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с избранными главами субъектов призвал главу Камчатского края Владимира Солодова в координации с российским правительством развивать туризм в регионе и решить проблему аварийного жилья.

«Что касается туризма – да, вы правы, безусловно. Мы в этом году поддержали внутренний туризм, но это только первый шаг. Нужно делать и дальнейшие шаги», – передает ТАСС слова Путина.

«И вот такие жемчужины нашей страны, как Камчатка (это, безусловно, с туристической точки зрения жемчужина), нужно развивать и дальше», – добавил глава государства.

По словам Путина, решение вопроса с аварийным жильем является «важнейшим направлением». «Я очень хорошо помню, как в ходе моих поездок на Камчатку в том числе посещал некоторые дома, которые подлежат сносу. Надо эту проблему решать и как можно быстрее», – сказал Путин.

«Надеюсь, что в контакте с правительством Российской Федерации вы все эти актуальные вопросы возьмете на личный контроль и будете доводить до необходимого решения, которого люди ждут от вас», подчеркнул президент.

Ранее Солодов на встрече с главой Минприроды заявил, что сохранение природы и повышение экологического благополучия – несомненные приоритеты на Камчатке.