 

Путин оценил ситуацию с безработицей в России

25.09.2020, 5:20, Новости дня

Рост безработицы в РФ на 1,7% является тревожным сигналом, однако в целом ситуация гораздо лучше, чем в других странах, сообщил президент Владимир Путин.

По словам главы государства, перед началом эпидемии коронавируса уровень безработицы в РФ был 4,7%, а сейчас 6,4%, передает ТАСС.

«В целом, это гораздо лучше, чем во многих других развитых экономиках, это совершенно очевидно, но все-таки это такой сигнал тревожный, который говорит нам о том, что мы должны таргетировать эту проблему, уделить ей максимальное внимание», – сказал Путин.

Ранее Путин призвал помочь гражданам РФ с низким уровнем дохода преодолеть сложные жизненные обстоятельства. По его словам, ситуация с безработицей в РФ остается все еще напряженной.



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