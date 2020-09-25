 

Путин пообещал Севастополю поддержку в решении острых проблем

25.09.2020, 6:08, Новости дня

Федеральный центр окажет поддержку Севастополю при выполнении планов развития города, сообщил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что хорошо знает, «сколько нерешенных проблем, которые копились годами, предстоит решать и в Севастополе, и в Крыму в целом», передает ТАСС.

Путин подчеркнул, что некоторые проблемы все еще остаются весьма острыми.

«Мы в состоянии решить все вопросы, нужно только в контакте с людьми выявлять наиболее острые проблемы, сосредоточивать на них свое внимание, подтаскивать туда и финансовые, и административные ресурсы, решать в ходе текущей работы», – уверен президент. 

По его словам, никогда не нужно забывать о перспективных, стратегических целях развития каждого региона, в том числе Севастополя.

Также Путин добавил, что жители города ждут значимого для них осязаемого результата от работы команды губернатора Севастополя. 

«Не сомневайтесь в поддержке федерального центра, она будет обеспечена», – пообещал президент.

Ранее Путин на встрече с новыми губернаторами призвал действовать в нестандартных сложных ситуациях и реализовывать нацпроекты.



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