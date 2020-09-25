Политолог назвала ключевые факторы победы губернаторов на прошедших выборах

25.09.2020, 5:08, Новости дня

Уверенная победа врио глав регионов на губернаторских выборах стала возможной благодаря их пониманию специфики регионов и умению работать напрямую с людьми, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Дарья Кислицына, комментируя итоги состоявшейся в четверг встречи президента Владимира Путина с победителями губернаторских выборов.

«Ключевой лейтмотив в речи президента заключался в том, что губернаторам необходимо напрямую работать с людьми и постоянно получать обратную связь. Все победители прошедших выборов делали это в рамках избирательной кампании, но еще важнее делать это в последующей работе», – отметила руководитель лаборатории новых технологий Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына.

Кроме того, победителям удалось достичь нужного результата за счет «реальных дел и ориентации на решение проблем людей здесь и сейчас». «Как говорилось сегодня на встрече, проблемы в регионах очень разные: от преодоления последствий ЧС до обеспечения малокомплектных школ горячим питанием. В каждом случае должна учитываться региональная специфика», – указала эксперт.

Что касается самой процедуры прошедших выборов, то Кислицына назвала избирательную кампанию конкурентной, легитимной и самой прозрачной за последние годы. «Была зафиксирована уверенная победа врио губернаторов в первом туре. Это говорит об успехе кадровой политики президента и федерального центра. Как отметил глава государства на сегодняшней встрече, новые губернаторы плотно погрузились в проблемы регионов, хорошо понимают специфику и знают, на решение каких проблем нужно «выбивать» деньги из федерального центра», – отметила собеседница.

Другой особенностью прошедших выборов стал широкий спектр участников: как партий, так и кандидатов в губернаторы. «Зафиксирована высокая явка, что связано с удобством трехдневного голосования. Кроме того, свою позитивную роль сыграл успешный опыт прохождения пандемии – от этого напрямую зависело качество жизни на местах и готовность поддержать власть», – отметила политолог.

Кислицына добавила, что большинство губернаторов, которые возглавили регионы, оказались выпускниками Высшей школы государственного управления, так называемой школы губернаторов. «В этой школе сделан акцент на развитие управленческих компетенций и решение социальных вопросов», – указала эксперт.

Собеседница подчеркнула, что выпускники этой школы готовы к открытому диалогу с гражданами. «Они проводят в Instagram много прямых эфиров, во время которых жители конкретного региона задают свои вопросы губернаторам», – отметила политолог.

«Кто-то проводил такие эфиры несколько раз, кто-то – еженедельно. Например, губернатор Камчатки Владимир Солодов выходил в эфир еженедельно. Глава Республики Коми Владимир Уйба в течение всей кампании ежедневно выпускал видеообращения и описывал ситуацию в регионе. Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова тоже регулярно рассказывала о ситуации с коронавирусом. Сейчас существует множество интерактивных форматов для общения с гражданами. Это позволяет каждому губернатору найти уместную для конкретного региона форму общения, исходя из специфики потребления контента и прочих факторов», – отметила эксперт.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во время встречи с избранными в сентябре главами регионов Владимир Путин призвал губернаторов не подвести людей, которые отдали за них свои голоса. «Результат, который вы получили на выборах, связан с доверием, которое граждане вам оказали, и с ожиданиями результатов вашей работы. Не подведите тех людей, которые оказали вам такое высокое доверие», – сказал президент.

Также Путин обратился к главам регионов и правительству с просьбой доработать вопросы социального развития села, постоянно уделять этому вопросу должное внимание. Кроме того, глава государства призвал новых губернаторов действовать в сложных ситуациях и реализовывать нацпроекты.