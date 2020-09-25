 

Чернокожий в США казнен на федеральном уровне впервые за 17 лет

25.09.2020, 7:08, Новости дня

В США казнен чернокожий заключенный Кристофер Виалва, он стал первым афроамериканцем, которого казнили на федеральном уровне после отмены 17-летнего моратория, сообщают СМИ.

Его приговорили к казни за убийство молодой супружеской пары христианских активистов в 1999 году в Техасе, передает РИА «Новости» со ссылкой на WTHI.

Виалва казнен в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Ему ввели смертельную инъекцию.

Адвокат преступника выступила с заявлением, что при вынесении приговора расовая принадлежность ее клиента повлияла на решение судьи, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.

В июле состоялась первая за 17 лет казнь федерального заключенного. В тюрьме в городе Терре-Хот казнили Дэниела Льюиса Ли, члена расистской группировки, который жестоко убил семью из трех человек, включая восьмилетнюю девочку.

В августе федеральные власти США впервые в современной истории казнили индейца.



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