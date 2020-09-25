Расследование по фонду Клинтонов в США поручили новому прокурору

25.09.2020, 7:08, Новости дня

Спецпрокурору Джону Дарему поручили заняться расследованием деятельности фонда Клинтонов, поскольку его предшественник «копал недостаточно глубоко», сообщают СМИ.

Дарем также ведет проверку обстоятельств слежки американских спецслужб за штабом Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Fox News

Раньше расследование против фонда Клинтонов вел прокурор штата Юта Джон Хубер. Расследование касается в том числе так называемой урановой сделки и скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.

Источник Fox News сообщил, что Хубер «добился немногого, став объектом критики со стороны министерства юстиции и Белого дома». Недовольные его работой считают, что «Хубер копал недостаточно глубоко и старался не слишком усердно».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп не раз обвинял Клинтон в «урановых сделках» с Россией.

Клинтон подверглась жесткой критике в ходе предвыборной кампании 2016 года, когда стало известно об использовании ею личной почты для служебных переписок в 2009–2013 годах (тогда Клинтон занимала пост госсекретаря).