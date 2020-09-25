 

Расследование по фонду Клинтонов в США поручили новому прокурору

25.09.2020, 7:08, Новости дня

Спецпрокурору Джону Дарему поручили заняться расследованием деятельности фонда Клинтонов, поскольку его предшественник «копал недостаточно глубоко», сообщают СМИ.

Дарем также ведет проверку обстоятельств слежки американских спецслужб за штабом Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на Fox News

Раньше расследование против фонда Клинтонов вел прокурор штата Юта Джон Хубер. Расследование касается в том числе так называемой урановой сделки и скандала с электронной почтой Хиллари Клинтон.

Источник Fox News сообщил, что Хубер «добился немногого, став объектом критики со стороны министерства юстиции и Белого дома». Недовольные его работой считают, что «Хубер копал недостаточно глубоко и старался не слишком усердно».

Напомним, глава американского государства Дональд Трамп не раз обвинял Клинтон в «урановых сделках» с Россией.

Клинтон подверглась жесткой критике в ходе предвыборной кампании 2016 года, когда стало известно об использовании ею личной почты для служебных переписок в 2009–2013 годах (тогда Клинтон занимала пост госсекретаря).



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.09 / Вакарчук: Я хотел мирить всех ради будущего. С точки зрения политтехнологии это было ошибкой

03.09 / Франция переворачивает мрачную страницу истории — в Париже начался суд над соучастниками террористов, расстрелявших редакцию Charlie Hebdo

13.08 / Руководство “Укроборонпрома” заменят в ближайшее время – вице-премьер Уруский

28.08 / США призвали власти Беларуси уважать права человека

23.09 / Люди стареют медленнее, чем три десятилетия назад

04.09 / Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы

26.08 / Из-за пандемии коронавируса от 70 до 100 млн человек в мире могут оказаться в крайней нищете

28.07 / Twitter заблокировал аккаунт сына Трампа

03.07 / Неожиданное заявление адвоката Михаила Ефремова: актер может быть невиновен в смертельном ДТП

24.08 / Nokia выпустила первую ТВ-приставку под своим брендом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска