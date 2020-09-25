В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

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25.09.2020, 7:08, Новости дня

В Москве за минувшие сутки умерли 14 пациентов с положительным результатом теста на коронавирус, сообщили в оперштабе по контролю и мониторингу ситуации.

«У всех был подтвержден диагноз пневмония», – приводит ТАСС текст сообщения оперштаба.

Общее число скончавшихся в Москве вирус-положительных пациентов – 5129 человек.

Накануне сообщалось, что в Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом.

В воскресенье представитель ВОЗ Мелита Вуйнович отметила, что предпосылок для ужесточения ограничительных мер в РФ на фоне распространения коронавируса пока нет.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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