Навальный останется в Германии до завершения курса реабилитации

25.09.2020, 5:01, Новости дня

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный останется в Германии до завершения курса реабилитации.

Восстановление может занять несколько недель, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Сейчас, естественно, процесс восстановления Алексея займeт еще много времени. Он остаётся пока в Германии проходить реабилитацию, это явно вопрос не пары дней и, наверное, даже не недель", – сказала Ярмыш.

В среду стало известно, что основатель Фонда борьбы с коррупцией выписан из стационара берлинской клиники Charite.

Сам оппозиционер рассказал, что после выписки из больницы он будет проходить курс физиотерапии, и в будущем, возможно, обратится в центр реабилитации.