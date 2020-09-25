Cенаторы предложили санкции в связи с отравлением Навального

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25.09.2020, 7:01, Новости дня

Группа cенаторoв США предложила ввести санкции против российских официальных лиц в связи с отравлением политика Алексея Навального.

Об этом говорится в законопроекте, опубликованном на сайте сенатора-демократа Крисa Кунса (штат Делавэр).

Документ предусматривает санкции против российских чиновников, «причастных к грубым нарушениям международного права», в том числе к «недавнему отравлению» Навального.

Имена и должности лиц, в отношении которых могут введены ограничения, в документе не уточняются.

Среди возможных санкций в законопроекте указаны заморозка активов и отказ в выдаче виз.

Законопроект требует от американских властей отчитаться перед конгрессом о том, что им известно о финансах президента России Владимира Путина и его окружения.

Кроме того, он обязывает Белый дом отчитаться, нарушила ли, по его мнению, Россия законы США, запрещающие использование химического и биологического оружия.

B Германии заявили, что проведённые исследования выявили у Навального вещество из группы «Новичок». В Кремле отмечали, что отравляющих веществ в организме Навального до его вывоза в Берлин выявлено не было.

Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что Россия не оставит без ответа новые санкции Запада в случае их введения.



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