Украинские и английские десантники форсировали Днепр

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25.09.2020, 7:01, Новости дня

Министерство обороны Украины сообщило, что украинские и британские десантники форсировали Днепр. Как передаёт «112 Украина», данное мероприятие прошло в рамках стратегических командно-штабных учений «Совместные усилия — 2020». В манёврах также приняли участие истребители королевских воздушных сил ВС Великобритании.


Армия FM

В Херсонской области в рамках стратегических командно-штабных учений «Совместные усилия — 2020» украинские и британские десантники форсировали Днепр. Как передаёт «112 Украина», об этом пишет украинское Министерство обороны.

По замыслу командования, отдельная десантно-штурмовая бригада Вооружённых сил Украины и интегрированная в неё ротно-тактическая группа 16-й десантно-штурмовой бригады Вооружённых сил Великобритании должны были с «боем» захватить плацдарм на противоположном берегу великой реки. Далее — обеспечить переправу на отбитый у врага участок ударной группировки своих войск, которая, в свою очередь, должна развить успех наступательными действиями до определённых рубежей.

Накануне форсирования Днепра во время всесторонней разведки вражеских позиций, сил и средств поражения были привлечены водолазы-разведчики. Опытные пловцы исследовали противоположный берег на наличие инженерных и минно-взрывных заграждений, фортификационного оборудования, ловушек. Кроме того, водолазы заложили на дно и берег Днепра дистанционно управляемые взрывные устройства.

Роль врага играли подразделения одной из украинских мотопехотных бригад. Сначала по вражеским позициям ударила артиллерия и пара истребителей Eurofighter Typhoon Королевских воздушных сил ВС Великобритании, подавив работу пунктов управления и поразив места сосредоточения живой силы и техники.



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