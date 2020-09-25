В борьбе с «Северным потоком — 2» США действуют, как во времена Дикого Запада

25.09.2020, 7:01, Новости дня

Формирование коалиции против завершения строительства «Северного потока — 2» во главе с США говорит о том, что Вашингтон встал на тропу «экономического бандитизма», пишет «Дума». Как уверен автор болгарского издания, таким образом Штаты пытаются не только устранить конкурента, но и продолжить держать Европу на коротком поводке.



Reuters

Майк Помпео в интервью немецкой газете Bild заявил, что США формируют коалицию против завершения строительства «Северного потока — 2», в которую, судя по всему, войдут Великобритания, Польша, Швеция, три прибалтийские страны, Румыния и некоторые евроструктуры. Как пишет «Дума», Вашингтон формирует «коалицию экономического бандитизма», поскольку таким образом Америка устраняет конкурирующий российский газ и расчищает путь для своего сжиженного газа в Европе.

Как отмечает болгарское издание, США пытаются устранить экономического соперника грязным способом, используя принуждения, шантаж, неэкономические механизмы — как во времена Дикого Запада. Кроме того, пишет автор материала, своими действиями Вашингтон выступает против евроатлантических ценностей, поскольку он посягает на свободную торговлю, свободное движение товаров и капитала, которые являются их альфой и омегой.

До завершения «потока» осталось всего 160 км. Половина проекта финансируется компаниями из Германии, Великобритании, Нидерландов, Австрии и Франции, другую половину финансирует «Газпром». И если коалиция заставит канцлера Ангелу Меркель остановить проект, окажется, что вложенные миллиарды были выброшены на ветер. Плюс ещё миллиард или больше, если РФ решит подать в суд на Берлин из-за потерянной выгоды. Таким образом, пишет автор, в своём начинании коалиция уничтожит минимум €12 млрд.

Как заключает автор статьи, аргумент о том, что с помощью российского газа Путин свергнет правительства в Западной Европе или сформирует новые, может пройти только у учеников начальной школы. Америка шантажирует коалицией и стремится не только устранить конкурента, но и нанести удар по энергетическому и экономическому суверенитету Германии и Европы в целом, а также продолжить держать их на коротком поводке.