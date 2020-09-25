 

Против шорт и кроп-топов — Франция задумалась о «республиканском» стиле в школе

25.09.2020, 7:00, Новости дня

Министр образования Франции заявил, что для школы нужно выбирать «республиканский» стиль одежды — теперь пользователи соцсетей гадают, что имел в виду чиновник, передаёт France 2. Министерство не выпустило чётких критериев, поэтому каждое образовательное учреждение само решает, какие вводить ограничения. Как отмечает издание, пока одни жалуются на сексизм, другие видят в таком контроле спасение подростков от диктатуры моды и ратуют за введение школьной формы.

Рваные джинсы, мини-юбка или эта мини-майка — кроп-топ. Прилично ли в таком виде ходить в школу? Желая положить конец дебатам, министр, напротив, подлил масла в огонь.

ЖАН-МИШЕЛЬ БЛАНКЕ, министр национального просвещения, молодёжи и спорта: Каждый должен понимать, что в школу следует ходить, одевшись в, скажем так, республиканском стиле.

«Республиканская одежда» — что это такое? В социальных сетях это выражение стало спусковым крючком для интернет-пользователей.

Родители:

ГАСТОН (@gastonkilo): Моя дочь оделась в республиканском стиле, чтобы пойти утром в школу.

Учителя:

МАРК ДЕ ФАЛЬКО (@MarcdeFalco): Когда я веду занятия, одетый в республиканском стиле.

Все очень острые на язык:

ГИЙОМ МЁРИС (@GMeurice): Когда ты никогда не расстаёшься со своей республиканской одеждой.

А что по этому поводу думают ученики?

ШКОЛЬНИЦА: Мне делают замечания из-за кроп-топов, коротковатых шорт…

ДРУГАЯ ШКОЛЬНИЦА: Парней никто не будет доставать, потому что они носят спортивные штаны. Почему мы, девушки, должны… Потому что они сексуализируют тело девушки.

ШКОЛЬНИК: Для меня кроп-топ это не то, что мешает мне сосредоточиться. Если я завалю контрольную по математике, это не из-за девушки, которая сидела передо мной.

Инструкция Министерства нечёткая: запретить всё, что приводит к проблемам. Каждое заведение само должно устанавливать правила. Под прицелом — декольте, короткие юбки и шорты, дырявая одежда, пирсинг, тату. Но одинаково ли оценивают девушек и юношей?

РАФАЭЛЬ РЕМИ-ЛЁЛЁ, ассоциация Osez le féminisme!: Длина шорт одинакова для девушек и парней, при этом просят одеться девушек, но не парней. Определённо есть разница в отношении к девушкам и парням, и это означает, что с раннего возраста мы заставляем их сталкиваться с сексизмом.

Одеваться так, как захочется — это ли свобода?

НАТАША ПОЛОНИ, журналистка: Когда они (школьницы. — ИноТВ) демонстрируют свою предполагаемую свободу и это не их вина, на самом деле, они подчиняются указке модной индустрии, которая им говорит: «Вы должны носить облегающую одежду и топы, которые не открывают пупок». Я не уверена, что феминизм выступает за то, чтобы оставлять юных девушек на милость моды, которая использует сексуализацию тела.

Некоторые выступают за введение школьной формы — не может ли она стать решением проблемы? 

Дата выхода в эфир 22 сентября 2020 года.



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