Власти США собрались предъявить иск Google

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25.09.2020, 6:50, Новости дня

Минюст США намерен предъявить иск компании Google, которую обвиняет в нарушении антимонопольного законодательства, сообщают источники.

Иск планируется предъявить в ближайшие недели, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.

В четверг для прокуроров штатов провели соответствующий брифинг. От них требуется поддержка в виде обоснования претензий к Google со стороны местных властей и пользователей.

В июне сообщалось, что Google собираются обвинить в том, что компания «монополизировала рынок рекламных технологий». Также указывается на договоренность Google с производителями мобильных устройств, в которых по умолчанию используется этот поисковый сервис.



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