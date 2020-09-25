Власти США собрались предъявить иск Google
25.09.2020, 6:50, Новости дня
Минюст США намерен предъявить иск компании Google, которую обвиняет в нарушении антимонопольного законодательства, сообщают источники.
Иск планируется предъявить в ближайшие недели, передает ТАСС со ссылкой на Associated Press.
В четверг для прокуроров штатов провели соответствующий брифинг. От них требуется поддержка в виде обоснования претензий к Google со стороны местных властей и пользователей.
В июне сообщалось, что Google собираются обвинить в том, что компания «монополизировала рынок рекламных технологий». Также указывается на договоренность Google с производителями мобильных устройств, в которых по умолчанию используется этот поисковый сервис.
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