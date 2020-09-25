 

В смерти дочери Конкина Людмила Поргина назвала виновными сотрудников бассейна

25.09.2020, 6:33, Разное

Смерть утонувшей в бассейне дочери Владимира Конкина Софии потрясла вдову Николая Караченцова Людмилу Поргину. Она считает, что ответственность за инцидент несут сотрудники бассейна, не следившие должным образом за посетителями.
Людмила Поргина призналась, что иногда посещает бассейн и знает о таких случаях, когда людям становилось плохо. Например, у них сбивалось дыхание или сводило ногу судорогой. Поэтому за состоянием пловцов всегда следят инструкторы, чтобы сразу же оказать помощь.

Но в данном инциденте с гибелью 32-летней Софии, по мнению Поргиной, инструкторы бассейна не справились с ситуацией. Вдову Караченцова удивляет тот факт, что никто не видел, как дочь Конкина погружалась в воду, хотя отслеживать подобные эпизоды должен специально обученный дежурный.



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