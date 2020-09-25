Федосеева-Шукшина готова выдать дочь замуж за сына Алибасова

25.09.2020, 6:40, Разное

Российская артистка Лидия Федосеева-Шукшина предложила супругу Бари Алибасову поженить своих детей. Она считает, что это позволит не только укрепить их семью, но и исчерпать вопрос по поводу квартиры, судьба которой до сих пор не решена.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина поженились в 2018 году, но на сегодняшний день их брак имеет все шансы распасться. Ранее ее супруг подавал на развод, но потом заявление забрал. А поводом для этого стало разбирательство с квартирой, которую Федосеева-Шукшина переписала на мужа, а тот подарил ее своему концертному директору.

Недавно в передаче «Пусть говорят» состоялась встреча Бари Алибасова и Лидии Федосеевой-Шукшиной. Там супруга шоумена предложила устроить свадьбу между ее дочерью и Алибасовым-младшим. Она отметила, что наследники имеют много общего, а их семья сможет стать более крепкой. Кроме того, народная артистка РСФСР обвинила их в том, что они мешают семейному счастью, и делают все, чтобы поссорить счастливых супругов.