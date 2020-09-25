Не новички

25.09.2020, 6:40, Разное

Кто производит и продает «чудо-таблетки» от коронавируса.

В РФ разрешение на применение получили три дженерика фавипиравира производства компании «Кромис» (СП «Химрар» и РФПИ), «Промомед рус» и «Технологии лекарств», входящей в ГК «Р-Фарм» Алексея Репика….

«Промомед рус»

Еще об одном производителе лекарства известно немного. На сайте «Промомеда» говорится, что группа компаний занимается продвижением рецептурных и безрецептурных препаратов в эндокринологии, ревматологии, неврологии, урологии, кардиологии и гинекологии. У компании и связанных с ней фирм офшорные владельцы.

У самого «Промомед рус» в качестве единственного учредителя указана кипрская «Промомед холдингс» (ее акционеры — некто Александр Малинкович и кипрская фирма Neslie Investment). Управляющей компанией группы российской «Промомед холдингс» также владеет кипрский офшор Vemour ltd. Единственный акционер «Вемура» — Петр Белый.

Председатель Совета директоров ГК «Промомед» Петр Белый и бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. Фото: promo-med.ru

Производителем лекарства от коронавируса «Промомед рус» до кипрской компании владел Максим Якушкин, который после смены владельца с 2013 по 2017 год занимал пост гендиректора и директора по корпоративным вопросам «Промомед ДМ». Якушкин вместе с советником гендиректора АО «Р-фарм» Вадимом Белоножко и директором по развитию бизнеса «ХимРар» Джином Спектором проходят обвиняемыми по делу о взятке бывшей помощнице вице-премьера Аркадия Дворковича Анастасии Алексеевой.

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Следствие полагало, что она получила билеты и путевки в Таиланд и Доминикану на общую сумму 4 млн рублей, в обмен на это чиновница должна была оказать содействие во внесении изменений в приказ Минздрава, благодаря которому препараты бизнесменов попали бы в перечень лекарств для медицинского применения.

Якушкин — выходец из одного из крупнейших российских фармацевтических дистрибуторов «СИА интернешнл» Игоря Рудинского, скончавшегося в 2014 году, где работал юрисконсультом и начальником отдела. Затем Якушкин входил в совет директоров компании дочери Рудинского «Веста».

Он же был гендиректором компании «Проект-09», совладельцем которой числился тот же Петр Белый.

Последний, по данным реестра юрлиц, владел более чем десятком фармацевтических фирм, в том числе компанией «Алламед». Его партнером с 50% долей в ней был Леонид Ринк — один из разработчиков отравляющего вещества «Новичок».

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