Мнение: Нельзя врать президенту Франции

25.09.2020, 6:05, Разное

Как я всё угадал! Одного не смог “поймать” – что это, оказывается, не Макрон Путину – это Путин позвонил Макрону! Вот, нашел описание в Телеграме:

“Разговор с Путиным об отравлении Навального привел президента Франции Эмманюэля Макрона в ярость (https://www.businessinsider.com/putin-call-to-macron-on-navalny-disaster-hurt-russia-sources-2020-9), утверждают источники. Российский президент позвонил французскому визави, чтобы прокомментировать покушение на Алексея Навального. По данным источников в кругу президента Франции, путаные рассуждения Путина о том, что Навальный мог отравить себя сам, чрезвычайно разозлили обычно лояльного к России Макрона.

«У Макрона огромное эго, он считает, что ему нельзя заговорить зубы. Он ожидал, что ему скажут, что это было внутреннее дело, возможно, незаконная операция какой-то мелкой сошки, которую уже расследуют, может, это сделали какие-то чеченцы», — сказал источник в сфере госбезопасности Франции.

Источник добавил, что ответом Макрона может стать поддержка закрытия проекта «Северный поток — 2». «Макрон считает, что нельзя лгать президенту Франции, как будто он какой-то русский крестьянин», — сказал он”.

Меня во всем этом удивляет какое-то непонятное ЗНАЧЕНИЕ Макрона для Путина. И раньше все время проскакивало в разных сообщениях, что Путин именно с Макроном с самого его избрания держится как-то особенно скованно, чтоб не сказать подобострастно. Это отмечали наблюдатели на разных (немногочисленных) саммитах с участием обоих. А ведь, скажем, с той же старушкой Меркелихой (которая объективно вроде бы повлиятельнее будет, как Германия помощнее Франции) Путин всегда вел себя, наоборот, довольно развязно, даже помнится, нарочно пугал ее собакой (фрау Ангелка, как известно, собак боится – ну, фобия у нее такая).

Что за странная власть у Макарона над нашим Пути-Путом? Почему вообще он вдруг бросился ему звонить и что-то “объяснять” – ему, а не Трампу, к примеру? Главное – ничего ведь и не “объяснил”, наоборот – нарвался сначала на отповедь, а потом еще и на “слив” всего разговора в прессу! То есть по всему выходит – уж лучше бы сидел в Кремле тихо и просто молчал, всё позору меньше.

Ходят конспирологические версии, что именно французы якобы хранят какой-то “общак Путина” – но и они ничего толком не объясняют: ведь ни с Олландом, ни с Саркози не было такой униженности. А тут – ну просто какая-то потеря лица. Стареет, может?