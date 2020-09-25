Мнение: О том, как «лично Путин» снова подставил Россию

25.09.2020, 6:00, Разное

А ведь Соединённые Штаты Россию честно предупреждали, куда лезть нельзя категорически. Всякие «красные линии» проводили вербально и орально. Мускулами поигрывали для убедительности. Ан, нет. На те же грабли – снова и снова.

В общем, американская разведка доложила точно…

По словам источников The Washington Post, 31 августа в некоем внутриведомственном строго засекреченном докладе под названием «Анализ разведывательных сводок ЦРУ» (CIA Worldwide Intelligence Review) ЦРУ опубликовало результаты анализа действий России, направленных на вмешательство в выборы, которые должны состояться в ноябре. Аналитики ЦРУ сделали заключение при содействии Агентства национальной безопасности и ФБР, основываясь на нескольких десятках фрагментов информации, собранной из открытых, рассекреченных и засекреченных разведывательных источников. В заключении приведены результаты проведенного ЦРУ подробного анализа деятельности украинского депутата Андрея Деркача, распространявшего в #США дискредитирующую информацию о Байдене через лоббистов, Конгресс, СМИ и контакты с лицами, близкими к президенту.

Как утверждается, в первой же строке документа написано следующее: «Мы считаем, что президент Владимир #Путин и большинство высокопоставленных российских чиновников осведомлены и, по всей вероятности, руководят операциями влияния России, направленными на дискредитацию бывшего вице-президента США Джо Байдена, поддержку президента США Дональда Трампа и разжигание разногласий в обществе в преддверии выборов в США, который состоятся в ноябре».

Понятно, что секретность доклада позволяет не приводить из него никаких доказательств. Но есть косвенные признаки.

Так, на прошлой неделе директор ФБР Кристофер Рэй, выступая с показаниями на заседании Комитета Палаты представителей по национальной безопасности, сказал, что ФБР отслеживает «очень активные действия» России, направленные на то, чтобы «посеять раскол и разногласия». Он также поделился мнением, что «разведывательное сообщество сделало это заключение достоянием общественности прежде всего для того, чтобы дискредитировать вице-президента Байдена». Ещё раньше директор Национального центра контрразведки и безопасности Уильям Эванин назвал Андрея Деркаач участником кампании, проводимой Россией с целью «дискредитации» Джо Байдена. Каковая осуществляется путём «распространения заявлений о коррупции (в том числе обнародования просочившихся в прессу телефонных разговоров) с тем, чтобы скомпрометировать кандидатуру бывшего вице-президента и Демократическую партию».

Дональд #Трамп ответил Крису Рэю, заявив, что его беспокоит то, что директор ФБР вообще ничего не говорит о вмешательстве Китая. В Управлении Директора Национальной разведки также сообщили, что в политический процесс США пытаются вмешаться Китай и Иран.

Но это не наши проблемы, в конце концов. Куда важнее, что накануне выборов и республиканцы, и демократы высказывались твёрдо и грозно: если #Россия снова попытается вмешаться, её ждут адские #санкции. Пакет которых уже подготовлен и внесён в Конгресс США. Среди новых ограничений – запрет американским лицам инвестировать в российский госдолг, независимо от его валюты, в любой форме сотрудничать с российскими банками, внесёнными в SDN-List Казначейства (там фигурируют Сбербанк, ВТБ, Газхпромбанк, ВЭБ, Россельхоз и др.), и с Центробанком РФ, а также вкладываться в российские проекты в сфере добычи нефти, сжижения природного газа и его экспорта, энергетики и проч. При этом под американскими лицами понимаются не только граждане и фирмы собственно США, но и любые компании, имеющие на территории Штатов хотя бы один филиал.

Де-факто это означает, во-первых, отключение от возможности проводить расчёты в долларах, для которых банку (и даже ЦБ РФ) необходимо иметь корсчёт в США. Во-вторых, это критические проблемы для российского ТЭК, который в случае введения санкций не сможет закупить на Западе даже запчасти к уже имеющемуся оборудованию, да и с экспортными расчётами у него могут быть проблемы. В-третьих, нерезиденты уже не смогут покупать российские ОФЗ, и программа заимствований Минфина, которой предполагается закрывать «дыры» в федеральном бюджете, ограничится только внутренним рынком. Где, как известно, #денегнет.

Оценивая эти новации, российский миллиардер Олег Дерипаска, который сам столкнулся с американскими ограничениями, заявил прямо: «Все предыдущие санкции покажутся нам цветочками». При этом, по его мнению, к «адским санкциям» Россия не готова. В стране даже не существует единого органа, который занимался бы организованной борьбой с этими санкционными мерами, а действия российских ведомств на этой поляне носят чисто реактивный характер и не отличаются координацией. В итоге Россия неминуемо проиграет в новом раунде санкций.

Нет, в принципе, можно порадоваться, что за прошедшие шесть лет «Владимир Путин» превратился в международный бренд, этакую реинкарнацию Доктора Зло. Недаром же западные журналисты регулярно включают его в число самых влиятельных людей планеты (влияние может быть и со знаком минус, как известно). Кто-то находит в этом даже повод для гордости – мол, знай наших!

Но гордиться тут особо нечем. Жёстко противопоставив себя западному миру с его «чуждыми нам» ценностями, Россия забыла о своей не менее жёсткой от него зависимости – в технологиях, знаниях, финансах и т.п. Которая не ослабла даже за шесть послекрымских лет, несмотря на все разговоры о суверенитете, импортозамещении, развитии и т.п.

Сейчас же Вашингтон очевидно готовит почву для новых санкций. Насколько адскими они окажутся на самом деле, пока не ясно. Хотя готовится лучше к худшему их варианту.

Вы лично – готовы? Что делать станете, когда сыпаться начнёт всё, а нынешняя российская элита, размахивая вторыми паспортами или купленными ВНЖ, отправится в заранее приготовленные виллы на озере Комо?