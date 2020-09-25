Мнение: “Кавказ 2020”. 23-24.09.2020

25.09.2020, 5:35, Разное

Фото и видео с продолжающихся масштабных международных учений "Кавказ 2020".

Ниже, кадры за 23-24 сентября.

Масштабные учения на полигоне Прудбой.

Учения по борьбе с НВФ в Абхазии.

Танковые стрельбы новороссийского соединения ВДВ.

Работа армейской авиации.

Ночной оборонительный бой горных мотострелков.

Уничтожение автоколонны условного противника.

Работа снайперов ЮВО.

Работа БРК "Бал".

Стрельбы САУ "Мста-".

Отражение нападения условных диверсантов силами военной полиции.

Российская РТГ на марше.

Отражение нападения со стороны Черного моря.

Работа БПЛА.

Поиск и блокирование условных НВФ на территории Южной Осетии.

Погрузка БМД-4М для десантирования.

Работа минометчиков камышинского соединения ВДВ.

Работа камышинского соединения ВДВ под Волгоградом.

Стрельбы из корабельного ЗРК "Оса" по воздушным целям.

Работа бомбардировочной авиации ЮВО.

Ночное уничтожение условного НВФ.

Пуск "Калибра" с ПЛ "Колпино".

Ведение высокоманевренной обороны.

Еще больше фото тут https://www.facebook.com/mod.mil.rus/

PS. И еще по учениям. Разбившийся сегодня Су-30 (пилоты катапультировались и остались живы) стал жертвой технической ошибки. Во время учебного воздушного боя, вместо фото-выстрела у Су-35 сработала авиационная пушка, которая и повредила Су-30.

Причины ЧП устанавливаются.