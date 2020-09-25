Личное: “Выбраться красиво”

25.09.2020, 5:10, Разное

В этом письме автор сама сократила дистанцию с клиентом с деловой на фривольную и теперь не знает, как быть.

За удержание дистанции отвечает женщина. В границах мужчины эту дистанцию сокращать. Ему и этикет это позволяет, и простая галантность, и романтический формат, и даже дружеский.

А женщина должна удерживать ту дистанцию, которая ей комфортна.

Не качаться туда-сюда, не сидеть в башне с щипцами, не атаковать с гремящими ведрами, а удерживать дистанцию чуть дальше, чем обозначает мужчина или такую, как хочет он. Меньше нельзя, больше можно.

Понятно правило?

Попробуйте в этом письме увидеть, что автор делала не так.

borayka

Здравствуйте дорогая Эволюция.

Спасибо за возможность читать Ваш блог.

Надеюсь на разбор.

У меня есть мужчина В., с которым мы живём 10 лет, 4 сына, двое – его. С началом карантина наши отношения ухудшились из-за возникшей финансовой нестабильности. Подушка была и есть, но доходы просели серьёзно. У меня была паническая атака и потом сильное жжение в районе солнечного сплетения, которое длилось около 2-х недель и я уже не могла вставать от этих болей, обратилась к психиатру, она выписала лекарства и я потихоньку восстановилась. Только скандалы с В. я больше не могла выносить спокойно и часто стала сама их провоцировать, чтобы он просто уехал и я осталась одна с детьми.

Сейчас всё вроде нормально, живём вместе, я стараюсь заботиться о нем, не ссоримся. Он, бывает, вспыхивает из-за моего старшего сына, но как-то удаётся гасить конфликт до наступления острой фазы. С В. у нас совместный бизнес. Все встречи, переговоры полностью на мне. И в этом заключается моя история.

Сейчас началась работа, я ездила на встречу в соседний регион к новому клиенту. Договор мы заключили, общение, в основном, ведется с женой клиента, это они решили на встрече, но клиент И. присылает документы, которые необходимы для сделки. Сегодня он прислал оставшиеся документы и начал общение про погоду:

И.: погода прекрасная, не хочу работать, хочу на рыбалку или охоту.

Я: так что же мешает? И пусть весь мир подождёт!)

И.: а совесть?

Я: а совесть и сама будет рада)

И.: тогда так и сделаю

И.: на что потратишь 13 миллионов?

Я: часть вложу в …

И.: а другую?

Я: другую в …

И.: тогда сам Бог велел закрыть эту сделку.

Я: да) а у Вас какие планы?

И.: что-нибудь ещё построим

Дальше он начал уточнять про то, что я хочу открыть маленькую сетку магазинов в сёлах, как буду решать проблемы с персоналом, т.е. вроде и отвлеченная тема, но по работе. И тут:

И.: (название) назовёшь?

Я: класс!

И.: уже ты мне должна за маркетинговую идею)

Я: и брендинговая концепция уже выстраивается)

Я: хах, какой прайс у супер-маркетолога за нейминг?

И.: фото))

Я: ок, минуту (фото пончиков)

И.: нет.

И.: своё фото

Я ничего не ответила. Я не знаю, как выбраться из этой ситуации красиво. В., скорее всего, увидит эту переписку – это общая территория, рабочая. Уже жалею, что пончики отправила, в моменте мне казалось, что я так выйду из неудобной ситуации. Плюс там жена-партнер, я не хочу, чтобы сорвалась работа из-за таких глупостей. Эволюция, помоги, пожалуйста, не наделать новых ошибок!

Спасибо.