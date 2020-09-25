Трамп подписал указ о реформе американского здравоохранения

25.09.2020, 5:02, Новости дня

Президент Дональд Трамп подписал указ о начале реформы здравоохранения в соответствии с разработанной Белым домом концепцией «Америка прежде всего: план в сфере здравоохранения». Глава государства сообщил об этом, выступая в Шарлотт, Северная Каролина.

Трамп подписал указ о подготовке медицинской реформы

Трамп: демократы хотят устроить в сфере здравоохранения «социалистический кошмар»

По словам президента, предлагаемый им план станет заменой системы «Обамакер», которая была введена в действие администрацией Барака Обамы. План Трампа, как утверждает президент, расширяет доступные варианты медицинского страхования, снижает стоимость рецептурных лекарств, позволяет покончить с практикой выставления необоснованных счетов за лечение, обеспечивает прозрачность ценообразования, упрощает бюрократические процессы, позволяет ускорить введение инноваций, защищает систему государственного медицинского страхования «Медикер» и защищает пациентов, страдающих хроническими заболеваниями.

Представляя свой план, Трамп заявил, что Демократическая партия предлагает устроить в американском здравоохранении «социалистический кошмар». Планы демократов, по словам президента, приведут к «сокращению вариантов медицинского обслуживания, к отказам в выборе (вариантов лечения), появлению листов ожидания (на проведение медицинских процедур), изгнанию лучших врачей из медицины и затягиванию выпуска лекарств, спасающих жизни».

Трамп напомнил, что более 130 демократов в Конгрессе, включая Камалу Харрис, кандидата на пост вице-президента от Демократической партии, «одобрили закон, запрещающий частные планы здравоохранения для 180 миллионов американцев. Вдобавок ко всему бывший вице-президент Джо Байден пообещал предоставить бесплатное федеральное медицинское обслуживание любому иностранцу, который незаконно пересечет нашу границу. Его план по предоставлению государственной медицинской помощи нелегальным иммигрантам обанкротит нашу систему здравоохранения, разрушит наши больницы и уничтожит “Медикер”», – предупредил президент.

План Трампа: отмена штрафа за отказ от покупки страховки и снижение цен на страховые планы до 60%

По словам Трампа, предлагаемый им план гораздо лучше, чем «Обамакер». Нынешняя администрация считает, что отменила «худшую часть» плана Обамы, который предполагал, что все американцы обязаны приобретать медицинские страховки. Помимо отмены ежегодного штрафа за отказ от покупки страховки, Белый дом, по словам президента, смог удешевить стоимость страховых планов.

Президент добавил, что его администрация занимается отменой действия «Обамакера» в судебном порядке. «Если мы выиграем, у нас будет лучший и менее дорогой план, который всегда будет защищать людей с имеющимися хроническими заболеваниями. Если мы проиграем, то имеющийся план уже намного лучше, чем исходная версия “Обамакера”».

Трамп рассказал, что план его администрации предоставит американцам свободу в выборе страховых планов, которые наиболее подходят им и их семьям. Новые страховки, по словам президента, стоят на 60% дешевле в сравнении с ранее существовавшими планами в рамках «Обамакера». Возможность приобрести страховки для сотрудников получит и малый бизнес – небольшие компании смогут объединяться и предлагать своим работникам более доступные планы медицинского страхования. Президент добавил, что сейчас идет работа над тем, чтобы индивидуальные взносы на медицинское обслуживание полностью вычитались из налогооблагаемой базы.

Трамп разрешил импорт канадских лекарств в США

Еще один важный аспект готовящейся реформы – массовый экспорт рецептурных лекарств, производимых в Канаде. Теперь, к примеру. власти любого штата могут обратиться в Канаду и купить лекарства за небольшую часть цены, которую они платят сейчас за американские медицинские препараты. Об этом, как заявил Трамп, думают сейчас власти Флориды и Колорадо. Президент подчеркнул, что возможность экспорта более дешевых канадских лекарств поможет, в частности, пожилым людям, и изменения произойдут очень быстро, так как новые правила экспорта лекарств из Канады вступают в силу, начиная с сегодняшнего дня.

Джо Байден: «Здравоохранение – это право, а не привилегия»

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден неоднократно обвинял Трампа в том, что тот «устранился» от кризиса, вызванного пандемией коронавируса, пропагандируя «сумасшедшие» методы лечения и «не прислушиваясь к ученым».

Джо Байден и Камала Харрис

Байден и его напарница, кандидат в вице-президенты сенатор Камала Харрис в интервью телекомпании ABC News, 24 августа раскритиковали политику Трампа в сфере здравоохранения. Байден заявил, что в случае избрания он будет следовать рекомендациям экспертов в области здравоохранения, и в том числе пойдет на повторное закрытие экономики страны, если это потребуется для того, чтобы остановить пандемию коронавируса.

Харрис и Байден в ходе интервью попытались сгладить ряд имевшихся у них разногласий по таким вопросам, как здравоохранение. Харрис поддерживала идею всеобщего бесплатного доступа к медицинскому обслуживанию, в то время как Байден, будучи вице-президентом при президенте Бараке Обаме, помогал ему ввести в действие Закон о доступном здравоохранении, и хочет добавить возможность государственного страхования к существующему частному страховому рынку. «Мы оба считаем, что здравоохранение – это право, а не привилегия», – сказал Байден.