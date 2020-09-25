Британский врач – для возвращения к нормальной жизни нужно вакцинировать 20—30% населения каждой страны

25.09.2020, 5:00, Новости дня

Директор благотворительной организации Wellcome Trust Джереми Фаррар в интервью El País заявил, что мировая экономика ежемесячно тратит около 500 миллиардов евро на сохранение рабочих мест. Между тем, по его словам, чтобы получить необходимые лекарства и вакцины от коронавируса, нужно всего $35 млрд. Как отметил Фаррар, подобные капиталовложения стали бы лучшей инвестицией в истории человечества. Он также подчеркнул, что если вакцинировать 20—30% населения каждой страны, то можно было бы вернуться к нормальной жизни, вероятно, уже летом 2021 года.



Reuters

Если вакцинировать 20—30% населения каждой страны, то мы сможем вернуться к нормальной жизни, заявил в интервью El País Джереми Фаррар, британский врач и директор лондонского фонда Wellcome Trust, который занимается финансированием научных исследований.

«Нам нужно, чтобы университеты и компании вернулись к работе. И самый быстрый способ сделать это — вакцинировать людей, подвергающихся наибольшему риску в каждой стране. Вероятно, 20 или 30 процентов населения каждой страны будет нуждаться в вакцине в первые шесть месяцев после того, как мы её получим. И тогда мир сможет вернуться в нормальное состояние. Для того чтобы спасти жизни, запустить экономику и вновь открыть школы, нужно вакцинировать часть людей во всех странах. Это самый быстрый выход из нынешней пандемии», — указал Фаррар.

Согласно оптимистичным прогнозам, отметил он, летом 2021 года, когда уже будут доступны вакцины, можно будет наблюдать спад в плане распространения вируса и возвращение людей к нормальной жизни.

Фаррар также отметил, что, по его мнению, коронавирус со временем не исчезнет.

«Сейчас много оптимистических настроений, и есть люди, которые верят в то, что со временем коронавирус уйдёт. Многие люди — особенно в развитых странах, в Европе или в США, — никогда не испытывали настоящих проблем с инфекционными заболеваниями. А вот поколению моих родителей эти проблемы знакомы. Многие из тех, кто забыл, каково жить с инфекционными заболеваниями, полагают, что COVID-19 каким-то образом уйдёт. Думаю, он никуда не денется. Этот вирус передался от животного к человеку и уже стал эндемическим в местах проживания людей. Его отголоски и дальше будет ощущаться во всём мире. На данный момент выхода из этого нет. У нас нет стратегии выхода», — посетовал британский доктор.

По мнению Фаррара, чтобы вернуться к определённой норме в 2021 году, люди должны инвестировать средства в методы лечения и вакцины.

«Мировая экономика ежемесячно тратит около 500 миллиардов евро на сохранение рабочих мест. Чтобы получить необходимые нам лекарства и вакцины, нужно всего 35 миллиардов долларов. Это была бы лучшая инвестиция в истории человечества, потому что она спасла бы жизни и позволила бы людям вернуться в школы и на рабочие места. 500 миллиардов евро, которые тратятся в месяц, не вытащат нас из сложившейся ситуации, они просто пластырь. Мы должны инвестировать в то, что действительно позволит нам вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул Фаррар.