Своего реального Джеймса Бонда Британия отправляла шпионить за коммунистической Польшей

25.09.2020, 5:00, Новости дня

Во времена холодной войны на службе у Британии был реальный Джеймс Бонд, пишет The Times со ссылкой на архивы Службы безопасности Польской Народной Республики (ПНР). Однако, в отличие от своего вымышленного тёзки, этот человек работал не в экзотических странах, а в коммунистической Польше.



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Во времена холодной войны Британия отправила реального Джеймса Бонда шпионить в Польшу, пишет The Times. И коммунисты, как отмечает издание, ждали его.

Как напоминает издание, вымышленный Джеймс Бонд отправлялся на задания в различные экзотические страны, например, охотился на злодеев в их логове у берегов Ямайки или в древнем замке в Японии.

Однако настоящий Джеймс Бонд в 1960-х годах отправился с мутной дипломатической миссией в Польшу, и ему пришлось довольствоваться лишь зимней Варшавой.

Материалы, обнаруженные в архивах Службы безопасности Польской Народной Республики (ПНР), дают представление о похождениях настоящего британского госслужащего, у которого из общего с агентом 007 было лишь имя, а также любовь к женщинам и, возможно, к роскошному образу жизни.

Джеймса Альберта Бонда отправили в посольство Великобритании в Польше 18 февраля 1964 года. Тогда ему было 36 лет. Произошло это почти через 11 лет после того, как писатель Ян Флеминг представил миру своего агента в романе «Казино Рояль».

Работа Бонда якобы в качестве секретаря-архивариуса военного атташе продлилась всего год. Агенты польской разведки сразу взяли его в разработку и составили файл с фотографией этого «любителя тоника для волос», иронизирует издание. Из наблюдений за ним был сделан вывод, что Бонд «разговорчив, но очень осторожен». Польские разведчики также отметили его «интерес к женщинам».

Осенью 1964 года Бонд отправился с двумя другими предполагаемыми британскими дипломатами в северо-восточные города Белосток и Ольштын, чтобы, как утверждают люди, наблюдавшие за ним, «проникнуть на военные объекты». Никаких других контактов с гражданами Польши в файлах не зафиксировано.

21 января 1965 года, после менее чем года в Варшаве, Бонд покинул территорию ПНР.

Как полагают в польском Институте национальной памяти, он, по всей видимости, быстро понял, что «ему не удастся получить ценную информацию».

«Этот случай в основном показывает, что после года, проведённого в коммунистической Польше, у Бонда фактически пропало желание дальше оставаться в этой стране, — заявил архивист института Влодзимеж Лехнио, который и обнаружил эти файлы. — Для дипломатов* было обычной практикой скрывать свою настоящую профессию и цель».

Согласно польским материалам, Джеймс Альберт Бонд родился в городе Бидефорд в графстве Девон 30 января 1928 года, хотя неясно, был ли он отправлен в Польшу под своим реальным именем или же его личность была изменена.

«Доктор Ноу», первый фильм про Джеймса Бонда, появился за два года до приезда британца в Варшаву. И, скорее всего, дипломат с таким же именем, отмечает The Times, не мог не вызвать подозрений в свой адрес.

* Так сказано в оригинале (прим. ИноТВ).