Альтернатива полиции — власти Сиэтла наняли сутенёра, чтобы навести порядок в городе

25.09.2020, 5:00, Новости дня

Чтобы свести к минимуму роль полиции, власти Сиэтла поручили заботу о спокойствии улиц бывшему сутенёру Андре Тейлору, передаёт Fox News. «Уличный царь» будет получать 150 тысяч долларов в месяц. Как отмечает консервативный комментатор Марк Стайн, это больше, чем оклад большинства американских губернаторов.

Итак, мы нанимаем сутенёров, избавляемся от полицейских и нанимаем торговцев людьми… О событиях в стране поговорим с Марком Стайном — одним из очень немногих людей на телевидении, которые оценивают текущий момент в контексте всей истории. Мы рады, что он сегодня с нами. Что же происходит в нашей стране, Марк?

МАРК СТАЙН, консервативный публицист: Продолжая тему вашего разговора с Джейсоном, справедливости ради отмечу, что сутенёрство — это всё-таки работа. Да, приходится избивать многих женщин, это ужасное обращение с женщинами и торговля людьми, но это всё-таки работа, трудная и тяжёлая работа. А то, чем господин Тейлор занимается сейчас, это вообще не работа, и он получает за это 150 тысяч (долларов. — ИноТВ).

Хорошее замечание!

МАРК СТАЙН: Что, кстати, больше, чем зарплата большинства губернаторов штатов. По-моему, он получает больше, чем 30 губернаторов, включая моего нью-гэмпширского. И мы все это знаем, левые это знают, ребята на MSNBC это знают. Это просто смешно.

Если бы вас всерьёз волновали проблемы, раскачивающие Америку последние полгода, вы бы не назначали сутенёра «уличным царём» с окладом 150 тысяч. Это обычный абсурд, театральная поза. Потому-то некоторые округа в этой стране неумолимо приходят в упадок.

Одна из причин нынешнего первенства Китая в мире заключается в том, что Китаю не приходится платить бывшим сутенёрам щедрые шестизначные зарплаты за «продвижение многообразия». Мы все знаем, что это не работа и это никак не решит предполагаемых проблем, от которых содрогается страна.

Так зачем же мы платим налоги? Блиц-опрос. Представьте, что я разбудил вас глубокой ночью и сказал: «Марк! Быстро отвечайте, зачем мы платим налоги!» Я спрашиваю совершенно искренне.

МАРК СТАЙН: Да, думаю, здесь есть что сказать. Если бы я был налогоплательщиком в Сиэтле… Если посмотреть на другие американские города, где рушат и громят заведения, в Миннеаполисе вам даже нельзя заколотить щитами своё разбитое, уничтоженное заведение. Потому что сначала надо заплатить налоги на год вперёд, и только тогда вам позволят закрыть окно фанеркой!

Так что, я считаю, движению идейных «отказников» было бы что сказать, по крайней мере, против налогов на уровне муниципалитета и штата, пока власти не начнут воспринимать проблему всерьёз.

Но, как я уже говорил, мы все знаем, что эти должности — чепуха. Иногда безвредная…

Да.

МАРК СТАЙН: Мишель Обама получала 350 тысяч за «продвижение многообразия», потому что те, кто ей платил, считали её мужа полезным. А потом, когда она уехала в Вашингтон и стала первой леди, никого даже не назначили на её место — настолько критически важной для Чикаго была её должность с окладом 350 тысяч! Эти должности — чепуха. Отчасти из-за них наша цивилизация в упадке…

Да.

МАРК СТАЙН: И пока вы говорите об «уличных царях» с зарплатой 150 тысяч, вы несерьёзны и ваш вклад в дискуссию равен нулю.

Именно так. Левые воюют с природой, в конце они проиграют эту войну, потому что природа всегда побеждает, а пока они ломают всё подряд. И это печально.

МАРК СТАЙН: Совершенно верно.



Рад был вас видеть, Марк Стайн. Спасибо.

МАРК СТАЙН: Большое спасибо, Такер.

Дата выхода в эфир 23 сентября 2020 года.