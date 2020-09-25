«Сказочного» окончания пандемии не будет — инфекционист призвал умерить ожидания по поводу вакцины

25.09.2020, 5:00, Новости дня

Появление вакцины от коронавируса не приведёт к «сказочному» завершению нынешней пандемии, заявил в интервью CNBC профессор по инфекционным заболеваниям Дейл Фишер. «Я бы рассматривал вакцину только как помощь в сложившейся ситуации», — отметил он.



Reuters

Вакцина против коронавируса не приведёт к «сказочному» окончанию пандемии, заявил в интервью CNBC профессор по инфекционным заболеваниям Дейл Фишер из Национального университета Сингапура. Он также призвал поумерить ожидание в этом вопросе.

«Я бы рассматривал вакцину только как помощь в сложившейся ситуации, — отметил Фишер. — Это не будет сказочным финалом, которого все желают, когда у нас появится на 100 процентов эффективная вакцина и 100 процентов людей поставят её себе, причём все они получат её в течение месяца, и мы сможем вернуться к нашему обычному образу жизни».

По словам профессора, сейчас к эффективности вакцины предъявляются «довольно низкие требования». Например, Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США заявило в конце июня, что, согласно ожиданиям этого ведомства, «вакцина от COVID-19 должна предотвращать заболевание или снижать его тяжесть, по крайней мере, у 50 процентов вакцинированных людей».

«Это означает, что для половины людей, получивших вакцину, она не сработает, — указал Фишер. — Большинство людей не ожидают от неё 100%-ной эффективности. Так что я думаю, что нужно на длительное время свыкнуться с немедикаментозными мерами, такими как ношение маски, ограничение собраний и тому подобное».

По данным ВОЗ, в настоящее время в разработке находятся почти 200 потенциальных вакцин, 38 из которых уже на этапе клинической оценки и лишь небольшая часть проходит клинические испытания поздней стадии.

Однако, как отметил Фишер, маловероятно, что первая одобренная на Западе вакцина от коронавируса — РФ уже одобрила свою собственную вакцину — окажется лучшей. Кроме того, по его словам, даже если одна из поздних разработок будет признана эффективной и получит одобрение, остаётся проблема массового производства и распространения.