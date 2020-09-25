 

Спецоперацию против торговцев контрафактными масками провели по всему миру

25.09.2020, 4:55, Новости дня

Состоялась спецоперация «Пангея», по всему миру изъяты контрафактные медицинские изделия на 14 млн долларов, сообщил глава Национального центрального бюро Интерпола МВД РФ генерал-майор полиции Александр Прокопчук.

Операция была «направлена на борьбу с незаконным оборотом в интернете лекарственных средств и медицинских изделий». Задержано более 120 преступников, изъята контрафактная продукция, в том числе противовирусные препараты и защитные маски, передает ТАСС.

«Пангею» провели в марте одновременно на территории 90 стран. Ее начало почти «совпало с решением ВОЗ об объявлении пандемии в связи с распространением коронавируса», так что спецоперации «придавалось особое значение».

В РФ проверили свыше 4 тыс. подозрительных сайтов и страниц в соцсетях, выявили более 2 тыс. сайтов, занимающихся незаконной реализацией лекарств и медицинских изделий, открыто 87 уголовных дел, инициировано свыше 1,1 тыс. административных проверок, задержаны 34 человека.

Прокопчук также рассказал, что база данных Интерпола содержит порядка 50 тыс. записей с данными террористов со всего мира, хотя «база данных постоянно актуализируется, поэтому точную цифру назвать сложно».

По словам Прокопчука, Интерпол реализует несколько антитеррористических проектов, участие в которых позволило РФ «получить информацию о тысячах иностранных террористов-боевиков, примкнувших к международным террористическим организациям по всему миру». При этом «основная работа ведется в двустороннем формате в отношении конкретных террористов».

Кроме того, РФ «активно работает с правоохранительными органами Сирии, Турции, Ирака, Ирана, стран Евросоюза» и получает высокую отдачу со стороны партнеров по СНГ. Так, «в минувшем году в результате этой работы в Россию выданы пять членов террористических организаций», объявленных Москвой «в международный розыск».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что в России на фоне распространения COVID-19 возник бум интернет-мошенничества. Выяснилось, что 70% всех сайтов российского сегмента интернета, посвященных коронавирусу, созданы преступниками.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Госдеп призвал удалить китайские мобильные приложения из онлайн-магазинов США

02.07 / Путин подписал указ о присвоении 20 городам звания «Город трудовой доблести»

06.07 / Великобритания начинает вводить санкции против нарушителей прав человека

01.08 / Друг рэпера Картрайта рассказал о «странностях» жены музыканта

26.08 / Москва заявила о достаточных доказательствах вмешательства Запада в дела Белоруссии

03.07 / В РФ ответили на призыв США закрыть «ужасные» проекты «Буревестник» и «Посейдон»

25.06 / Москвичей предупредили о сильном ветре

26.07 / Фильм «Джон Льюис: хороший смутьян» вышел в онлайн-прокат

03.07 / Новый кроссовер Kia Seltos получил обновление и топовую версию Gravity

17.07 / Нефть подешевела на опасениях по спросу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска