В Сенате США источник «компромата» на Трампа назвали «российским агентом»
25.09.2020, 4:55, Новости дня
Экс-сотрудник МИ-6 Кристофер Стил при подготовке досье с компроматом на Дональда Трампа использовал в качестве источника «возможного российского агента», сообщил сенатор США Линдси Грэм.
Как сообщил офис сенатора, Грэм «публикует письмо от генпрокурора Уильяма Барра и рассекреченный краткий отчет ФБР», свидетельствующий, что «основной источник» Стила «был возможным российским агентом и в прошлом был объектом контрразведывательного расследования ФБР», передает РИА «Новости».
В опубликованных документах не сообщается, что источник был «российским агентом». При этом подтверждается, что против него велось расследование ФБР в 2009–2011 годах. По версии ФБР, он «контактировал с российским посольством и известными» США «офицерами российской разведки» в 2006 году.
Кроме того, утверждается, что установлена и другая «порочащая» информация об источнике, но не сообщается, о чем идет речь.
Грэм заявил, что источник Стила дискредитирован.
При этом досье на Трампа использовалось для слежки за сотрудниками его штаба. «Компромат» фигурирует в трех запросах в секретный суд FISA о слежке за иностранными гражданами.
Независимый генеральный инспектор минюста раскритиковал ФБР за использование ненадежных источников в виде досье Стила для оправдания слежки за американцами.
Грэм требует, чтобы сотрудники ФБР попонесли за это ответственность.
Напомним, Стил был автором профинансированного американскими демократами «антитрамповского досье».
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