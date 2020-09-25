 

В Сенате США источник «компромата» на Трампа назвали «российским агентом»

25.09.2020, 4:55, Новости дня

Экс-сотрудник МИ-6 Кристофер Стил при подготовке досье с компроматом на Дональда Трампа использовал в качестве источника «возможного российского агента», сообщил сенатор США Линдси Грэм.

Как сообщил офис сенатора, Грэм «публикует письмо от генпрокурора Уильяма Барра и рассекреченный краткий отчет ФБР», свидетельствующий, что «основной источник» Стила «был возможным российским агентом и в прошлом был объектом контрразведывательного расследования ФБР», передает РИА «Новости».

В опубликованных документах не сообщается, что источник был «российским агентом». При этом подтверждается, что против него велось расследование ФБР в 2009–2011 годах. По версии ФБР, он «контактировал с российским посольством и известными» США «офицерами российской разведки» в 2006 году.

Кроме того, утверждается, что установлена и другая «порочащая» информация об источнике, но не сообщается, о чем идет речь.

Грэм заявил, что источник Стила дискредитирован. 

При этом досье на Трампа использовалось для слежки за сотрудниками его штаба. «Компромат» фигурирует в трех запросах в секретный суд FISA о слежке за иностранными гражданами.

Независимый генеральный инспектор минюста раскритиковал ФБР за использование ненадежных источников в виде досье Стила для оправдания слежки за американцами. 

Грэм требует, чтобы сотрудники ФБР попонесли за это ответственность.

Напомним, Стил был автором профинансированного американскими демократами «антитрамповского досье».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09 / Назван срок начала массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

29.08 / “Не хотим повторения того, что произошло в Украине”. Макрон предостерег Россию от военного вмешательства в Беларусь

24.07 / Попова дала совет выезжающим за рубеж россиянам

31.08 / Второй свидетель заявил о сидевшем на пассажирском сиденье Ефремове

06.07 / Столетняя Калмыкия смогла сохранить культуру и самобытность

05.09 / Верещук: Я не собираюсь уезжать из страны. Я родилась в Раве-Русской, но до конца своей жизни буду в Киеве

04.08 / Переговоры по налоговому соглашению между Россией и Кипром решили провести в Москве

13.07 / В Киеве COVID-19 подтвердили еще у 56 человек

27.08 / Глава Ростовской области озвучил ключевые задачи по развитию региона

22.09 / После землетрясения под Иркутском без электричества остались 360 домов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска