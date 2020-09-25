Суд в Новых Санжарах вынес приговор двум гражданам за нападение на полицейских во время эвакуации людей из Уханя

25.09.2020, 4:40, Новости дня

23 сентября Новосанжарский районный суд Полтавской области вынес приговор еще двум гражданам, которые в феврале принимали участие в столкновениях с полицией во время эвакуации украинских и иностранных граждан из китайского Уханя, где была зафиксирована вспышка COVID-19.

Об этом 24 сентября проинформировал сайт суда.

Подозреваемые К. и П. проходили в уголовном производстве по статье о массовых беспорядках.

“Приговорами суда на основании утвержденных сделок о признании виновности обвиняемым назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы… Граждане К. и П. освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком на один год”, – говорится в сообщении суда.

Согласно материалам уголовного производства, 20 февраля нынешние подсудимые участвовали в действиях, результатом которых стали телесные повреждения разной степени тяжести, которые получили пять полицейских.

Судебные решения еще не вступили в законную силу.

Следствие считает, что митинги в Новых Санжарах были организованы “неустановленным лицом” через интернет.

18 мая двух местных жителей, перегородивших тракторами проезд к санаторию во время протестов, оштрафовали на 850 грн. 2 июня суд утвердил сделку о признании вины между прокуратурой и местным жителем, который заблокировал дорогу собственным автомобилем ЛуАЗ. Еще одного фигуранта дела, гражданина Л., суд в Новых Санжарах оштрафовал 30 июня на 850 грн.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая, где произошла вспышка коронавирусного заболевания, 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавший в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Нацгвардии Украины в Новых Санжарах.

Приезд эвакуированных сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский.