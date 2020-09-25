 

Застрявшие в Китае украинцы вернутся домой дополнительным рейсом МАУ

25.09.2020, 4:40, Новости дня

Авиакомпания МАУ 26 сентября осуществит рейс из китайского Тяньцзиня в Киев с промежуточной посадкой в Дели для того, чтобы забрать более 200 индийских студентов украинских вузов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

На этом рейсе украинцы, застрявшие в Китае, смогут вернуться домой.

“МИД Украины, авиакомпании МАУ и нашим зарубежным партнерам удалось создать необходимые условия для осуществления авиарейса 26 сентября”, – говорится в сообщении. 

Таким образом украинские граждане и иностранные студенты из Дели смогут добраться в Украину, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения между Украиной, Китаем и Индией.

В декабре 2019 года в китайском Ухане началась вспышка коронавирусной инфекции COVID-19; 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

3 февраля Украина прекратила авиасообщение с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.

20 февраля Украина эвакуировала из Китая 45 граждан Украины и 27 иностранцев; их, а также экипаж самолета и медперсонал, участвовавших в эвакуации, поместили на обсервацию в санаторий Национальной гвардии Украины в Новых Санжарах. Приезд эвакуированных сопровождался массовыми протестами местных жителей. Они забросали автобусы и полицейских камнями. В результате столкновений за медицинской помощью обратились девять правоохранителей и один гражданский. По фактам столкновений правоохранители расследуют восемь уголовных производств. Обсервация закончилась 5 марта, никто из эвакуированных не заболел.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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