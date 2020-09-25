 

Лукашенко сейчас в Беларуси разжигает гражданскую войну – Невзоров

25.09.2020, 4:40, Новости дня

Действия президента Беларуси Александра Лукашенко могут привести к гражданской войне. Такое мнение выразил 23 сентября в эфире радиостанции “Эхо Москвы” российский публицист Александр Невзоров.

“Александр Григорьевич – хотя Евросоюз его поставил на счетчик и твердо указал дату, когда ему, в общем, будет пора собирать вещички, сушить картофель, готовиться на выход, тем не менее он продолжает разжигать. Он сейчас в Беларуси разжигает гражданскую войну. Он вливает бешеные деньги в свои ОМОНы, заваливая их обещаниями квартир, дрессируя, накаляя армию. Покупает оружие. Зачем-то инаугурировался, хотя на это явно не стоило тратить времени и заморачиваться, исход все равно понятен”, – сказал он.

Публицист отметил, что протестующие в Беларуси “перепробовали все мирные, законные способы”.

“Выяснилось, что они не слишком эффективны. И понятно, что, скорее всего, уже будет взята другая тактика. И надеяться диктаторам и тиранам на мирное выпихивание уже не придется”, – считает Невзоров.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста из-за фальсификаций результатов голосования на выборах президента, на которых, по официальным данным, победил Лукашенко. Белорусские силовики жестко разгоняли митингующих. Они применяли светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов было задержано более 10 тыс. демонстрантов, сотни получили травмы и ранения. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

23 сентября во Дворце независимости в Минске прошла церемония инаугурации Лукашенко. Впервые в истории Беларуси ее не анонсировали. Вопреки требованию законодательства, церемонию не транслировали по телевидению.

После тайного вступления Лукашенко в должность жители Беларуси снова вышли на протесты. 

Ряд государств, в том числе Германия, Латвия, Литва, Польша, Дания и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приведение Лукашенко к присяге не означает его признание легитимным главой белорусского государства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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