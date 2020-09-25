 

Ибрагимович: COVID-19 хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея

25.09.2020, 4:40, Новости дня

Нападающий итальянского футбольного клуба (ФК) “Милан”, швед Златан Ибрагимович 24 сентября получил положительный тест на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщается на официальном сайте ФК.

Тестирование проводилось перед сегодняшним квалификационным матчем Лиги Европы 2020/2021 “Милан” – “Буде/Глимт”.

Клуб проинформировал соответствующие органы, сам игрок был незамедлительно помещен на карантин дома. У всех остальных членов команды и сотрудников результат тестирования оказался отрицательным.

Ибрагимович сообщил, что никаких симптомов заболевания у него не было. 

“Вчера у меня был отрицательный результат на COVID, а сегодня – положительный. Никаких симптомов не было. COVID-19 хватило смелости бросить мне вызов. Плохая идея”, – написал он в Twitter.

I tested negative to Covid yesterday and positive today. No symptoms what so ever. Covid had the courage to challenge me. Bad idea

— Zlatan Ibrahimović (@Ibra_official) September 24, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Как свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на вечер 24 сентября в мире коронавирусной инфекцией заразилось более 32 млн человек, умерло почти 980 тыс., выздоровело более 22 млн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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