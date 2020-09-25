Власти потратят полмиллиарда рублей на препараты от COVID с недоказанной эффективностью

25.09.2020, 4:35, Разное

Власти заключили контракты на поставку фавипиравира как минимум на 479 млн рублей, это следует из данных на портале «Госзакупки». В основном контракты заключены методом закупки у единственного поставщика.

Лидером среди поставщиков оказалась компания ООО «Биотэк» — она заключила контракты более чем на 220 млн рублей. Основные владельцы компании, согласно ЕГРЮЛ, — бывший сенатор Борис Шпигель и Евгения Шпигель.

На втором месте (более 100 млн рублей контрактов на поставку фавипиравира) — ООО «Верфарм». Это фирма без веб-сайта, с неизвестным гражданином Артемием Дасаевым в качестве директора и учредителя.

На третьем месте — «Р-Фарм» Алексея Репика, на четвертом — АО «Фармстандарт», его руководители — Григорий Потапов, Виктор Харитонин.

Согласно данным портала «Госзакупки», было объявлено о закупках авифавира на 41 млн рублей, арепливира — на 319 тысяч рублей, коронавира — на 2,5 млн рублей. На фавипиравир без указания торгового названия было сделано заявок на 124 млн рублей.

По данным Государственного реестра лекарственных средств, регистрация препаратов «Авифавир» (призводитель — «Химрар»), «Арепливир» («Промомед»), «Коронавир» («Р-Фарм») последовала в мае, июне и июле нынешнего года соответственно.

При этом 3-я фаза клинических испытаний, которая позволяет судить об эффективности препарата, ни по одному из указанных средств не была завершена. Протоколы испытаний, отчеты о завершенных фазах испытаний — не опубликованы.

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«Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир» содержат в себе одно и то же действующее вещество — фавипиравир. Это противовирусный препарат, который разрабатывался в США, однако он там не был зарегистрирован из-за его сильного тератогенного эффекта. Исследования препарата не показали формальной эффективности, в частности, результаты японских испытаний не выявили существенных преимуществ фавипиравира.

Андрей Заякин

сооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой»