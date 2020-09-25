 

Власти потратят полмиллиарда рублей на препараты от COVID с недоказанной эффективностью

25.09.2020, 4:35, Разное

Власти заключили контракты на поставку фавипиравира как минимум на 479 млн рублей, это следует из данных на портале «Госзакупки». В основном контракты заключены методом закупки у единственного поставщика.

Лидером среди поставщиков оказалась компания ООО «Биотэк» — она заключила контракты более чем на 220 млн рублей. Основные владельцы компании, согласно ЕГРЮЛ, — бывший сенатор Борис Шпигель и Евгения Шпигель.

На втором месте (более 100 млн рублей контрактов на поставку фавипиравира) — ООО «Верфарм». Это фирма без веб-сайта, с неизвестным гражданином Артемием Дасаевым в качестве директора и учредителя.

На третьем месте — «Р-Фарм» Алексея Репика, на четвертом — АО «Фармстандарт», его руководители — Григорий Потапов, Виктор Харитонин.

Согласно данным портала «Госзакупки», было объявлено о закупках авифавира на 41 млн рублей, арепливира — на 319 тысяч рублей, коронавира — на 2,5 млн рублей. На фавипиравир без указания торгового названия было сделано заявок на 124 млн рублей.

По данным Государственного реестра лекарственных средств, регистрация препаратов «Авифавир» (призводитель — «Химрар»), «Арепливир» («Промомед»), «Коронавир» («Р-Фарм») последовала в мае, июне и июле нынешнего года соответственно.

При этом 3-я фаза клинических испытаний, которая позволяет судить об эффективности препарата, ни по одному из указанных средств не была завершена. Протоколы испытаний, отчеты о завершенных фазах испытаний — не опубликованы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНе новички. Кто производит и продает «чудо-таблетки» от коронавируса

«Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир» содержат в себе одно и то же действующее вещество — фавипиравир. Это противовирусный препарат, который разрабатывался в США, однако он там не был зарегистрирован из-за его сильного тератогенного эффекта. Исследования препарата не показали формальной эффективности, в частности, результаты японских испытаний не выявили существенных преимуществ фавипиравира.

Андрей Заякин
сооснователь «Диссернета», редактор data-отдела «Новой»

Источник: Новая газета



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

23.09 / Песков оказался не осведомлен об инаугурации Лукашенко

17.05 / Ученые: Продолжительность жизни сокращает работа

08.08 / Мнение: Вакцина от COVID-19 может стать прорывом для имиджа России

07.08 / Мнение: Опасный груз

31.08 / Скандалы: В Сети обратили внимание на перебои с выдачей роликов о «Шугалее-2» на YouTube

18.04 / Мнение: Сижу теперь как дурак фрустрированный

11.07 / Новые дзенфоны Asus Zenfone 7 и Zenfone 7 Pro унаследуют фишку Zenfone 6

17.08 / Россиянам доступен Huawei Y8p с OLED-экраном по рекордно низкой цене

11.08 / Тихановская объявилась за пределами Белоруссии

09.08 / На выборах в Белоруссии массово задерживают независимых наблюдателей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска