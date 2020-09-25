 

Сколько килограммов нужно сбросить при диабете для продления жизни?

25.09.2020, 4:30, Разное


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Ученые подсчитали, насколько должны похудеть пациенты с сахарным диабетом, чтобы это ощутимо сказалось на продолжительности жизни и здоровье сердца. Они обнаружили, что метаболическая хирургия дает особые преимущества по сравнению с обычным похудением. Специалисты из Кливлендской клиники опубликовали свое новое исследование в Annals of Surgery.

Метаболической хирургией называют операции, которые помогают человеку похудеть. Их стали называть метаболическими (вместо бариатрических), поскольку сейчас хорошо известна их польза для обмена веществ, прежде всего – глюкозы. К таким операциям, например, относится обходной желудочный анастомоз.

Оказалось, что после метаболической хирургии требуется похудеть на 5-10%, чтобы здоровье сердца и сосудов стало лучше, а жизнь стала дольше. Аналогичный эффект получали люди, которые теряли 20% массы тела при помощи обычных мер, диеты и упражнений. Ученые считают, что этого указывает на особую пользу метаболической хирургии, которая не ограничивается потерей веса.  

Авторы исследования сопоставили показатели 1223 пациентов с ожирением и диабетом, которые подверглись операции, с показателями 5978 пациентов, похудевших без помощи хирургии. Исходя из этих данных, ученые определили, какую минимальную массу нужно сбросить, чтобы снизился риск смерти и сердечно-сосудистых катастроф.

Причины, по которым метаболическая хирургия оказывает такой эффект не полностью понятны. Известно, что она улучшает контроль уровня глюкозы в крови, после таких операций риск смерти у диабетиков может снижаться на 40%. Ученые предполагают, что дополнительная, не связанная с похудением, польза операций может также зависеть от изменений в кишечном микробиоме или секреции гормонов.



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