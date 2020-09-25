Мнение: Кто утопил дочь “Шарапова”?

25.09.2020, 4:05, Разное

Дочь “Шарапова” – Владимира Конкина – трагически погибла в Москве. Полиция пока не понимает, что случилось. Но она “утонула”.

Опера говорят, что несколько лет назад пьяный Конкин стрелял в своего сына из ружья.

Тот пытался забраться по черной лестнице, чтобы открыть квартиру отца, и получил пулю.

Софья Конкина скончалась на 33-м году жизни в больнице имени Боткина. Молодая гражданка была доставлена в реанимацию от дома 24 на Красной Пресне.

Диагноз странный: утопление в воде.

Уснула в ванной?! Или топили? Или топил?

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