Мнение: Инаугурация “для своих”

25.09.2020, 3:30, Разное

Внезапно. На "тайной" инаугурации Лукашенко обнаружился Кучма. По всей видимости, Кучму посчитали нужным пригласить, а кого-то из текущего украинского руководства – нет.

Так что, кому надо, те были в курсе. Лукашенко так и заявил, что Белоруссия никого не обязана уведомлять о том, где, когда и как проводить инаугурацию президента, это ее сугубо внутреннее дело.

Инаугурацию Лукашенко сегодня признал Китай, также заявив, что все это внутреннее дело Белоруссии, а протесты в стране инспирированы из-за рубежа. США в свою очередь не признали инаугурацию Лукашенко легитимной.

Но в текущих реалиях для Лукашенко будет достаточно Китая и РФ.

PS. Некоторые утверждают, что возможно скриншот с 2015-го, а не с 2020-го года.