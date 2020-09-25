США обещали «народу Сирии» 720 млн долларов

25.09.2020, 2:48, Новости дня

На организованном США в рамках Генассамблеи ООН заседании американская сторона объявила о намерении выделить «народу Сирии» 720 млн долларов, сообщил глава Госдепа Майк Помпео.

Эти средства выделяются «в качестве дополнительной гуманитарной помощи народу Сирии как внутри Сирии, так и во всем регионе», сообщается на сайте ведомства.

Помощь также коснется стран, принимающих сирийских беженцев: Турции, Иордании, Ливана, Ирака и других государств.

В результате «общий объем гуманитарной помощи, предоставленной США с начала кризиса, превышает 12 млрд долларов», сообщил Помпео.

Напомним, одной из главных проблем восстановления сирийской экономики является недопуск США и курдами законных властей Сирии к месторождениям нефти.

Кроме того, США препятствуют восстановлению той части Сирии, которую контролирует Дамаск.