США обещали «народу Сирии» 720 млн долларов
25.09.2020, 2:48, Новости дня
На организованном США в рамках Генассамблеи ООН заседании американская сторона объявила о намерении выделить «народу Сирии» 720 млн долларов, сообщил глава Госдепа Майк Помпео.
Эти средства выделяются «в качестве дополнительной гуманитарной помощи народу Сирии как внутри Сирии, так и во всем регионе», сообщается на сайте ведомства.
Помощь также коснется стран, принимающих сирийских беженцев: Турции, Иордании, Ливана, Ирака и других государств.
В результате «общий объем гуманитарной помощи, предоставленной США с начала кризиса, превышает 12 млрд долларов», сообщил Помпео.
Напомним, одной из главных проблем восстановления сирийской экономики является недопуск США и курдами законных властей Сирии к месторождениям нефти.
Кроме того, США препятствуют восстановлению той части Сирии, которую контролирует Дамаск.
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