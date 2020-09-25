На местных выборах в Украине будут бюллетени шести цветов
25.09.2020, 2:35, Новости дня
Центральная избирательная комиссия Украины утвердила цвет и форму бюллетеней для голосования на местных выборах, которые назначены на 25 октября. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК на своей странице в Facebook.
https://www.facebook.com/UACEC/posts/1210542092661539
На сайте ЦИК пояснили, что бюллетени на выборах депутатов:
Верховной Рады АР Крым, областного совета будут голубого цвета;
районного совета – светло-зеленого цвета;
городского совета – светло-желтого цвета;
районного в городе совета – светло-серого цвета;
сельского, поселкового совета – кремового.
На выборах сельского, поселкового, городского головы – светло-розового цвета.
Бюллетени должны быть напечатаны на украинском языке, на одинаковой бумаге и только на одном листе соответствующего цвета с текстом только с одной стороны.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Избирательная кампания стартовала 5 сентября.
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