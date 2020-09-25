 

Стирали и продавали. Во Вьетнаме наладили продажу бывших в употреблении презервативов

25.09.2020, 2:35, Новости дня

Во Вьетнаме полиция задержала преступную группу, которая “восстанавливала”, а затем продавала использованные презервативы. Об этом сообщило издание Vietnam Insider.

Всего вьетнамские правоохранители конфисковали со склада, где проводились “восстановительные работы”, 324 тыс. (около 360 кг) использованных презервативов.

Собственница склада заявила, что ежемесячно получала использованные презервативы от неизвестного человека.

Вначале их кипятили, затем высушивали и придавали товарный вид с помощью деревянного фаллоса.

Сколько презервативов успели продать, неизвестно.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

05.07 / “Не отвечаю”. Командующий ВМС Украины заявил, что с ним пытаются связаться оставшиеся в Крыму экс-военные

08.08 / Посольство США в Бейруте поддержало протесты

06.07 / В РФ отреагировали на новые британские санкции

25.06 / Установлены личности матерей найденных в Москве младенцев «на продажу»

28.08 / США ввели санкции в ответ на строительство островов в Южно-Китайском море

20.08 / Байден: США должны потребовать от России невмешательства в Белaруси

26.08 / Администрация Трампа усилила защиту домов престарелых от пандемии COVID-19

26.08 / Экономика: Экологический налог втягивает Европу в торговую войну

22.07 / Число случаев коронавируса в мире превысило 15 миллионов

04.07 / В РФ создали образовательную программу по изобличению фейков

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска