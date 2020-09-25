Миграционную службу Украины закрыли на карантин из-за COVID-19

25.09.2020, 2:35, Новости дня

Государственная миграционная служба Украины закрылась на карантин из-за вспышки COVID-19 среди сотрудников. Об этом 24 сентября сообщила пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

“С 23 сентября прием граждан прекращен, также руководство решило ограничить доступ к помещению, расположенному на улице Владимирской, 9 в Киеве. В офисе проводится дезинфекция”, – говорится в сообщении.

Увага! В апараті Міграційної служби припинено прийом громадян.На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22… Posted by Державна міграційна служба України on Neljapäev, 24. September 2020

По состоянию на 24 сентября в Украине зарегистрировано 188 106 случаев коронавируса, жертвами инфекции стали уже 3757 человек (+52 за последние сутки). Продолжает болеть 100 891 пациент, выздоровело 83 458 человек, в том числе 1788 – за последние сутки.