 

В Украине снижается число преступлений против детей – Офис генпрокурора

25.09.2020, 2:35, Новости дня

В Украине уменьшается количество преступлений, совершенных в отношении детей. Об этом сообщила заместитель начальника управления Департамента защиты интересов детей и противодействия насилию Офиса генпрокурора Оксана Димитриева, проинформировало 24 сентября издание ZN.UA.

По ее данным, в 2018 году жертвами преступлений стали 6 тыс. несовершеннолетних, в 2019-м – 5,5 тыс., а в 2020-м – около 4 тыс.

“Фактически каждый день в том или ином регионе Украины дети страдают от преступлений, совершенных против них взрослыми. Как показывает практика, дети, ставшие жертвой, в дальнейшем сами могут совершать преступления. Поэтому нам необходимо приложить максимум усилий, чтобы уберечь наших детей от преступных посягательств”, – отметила Димитриева.

Прокурор подчеркнула, что показатели, несмотря на положительную динамику, “нельзя назвать достаточными”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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