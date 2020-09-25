 

Жир в области живота увеличивает риск ранней смерти – крупнейшее исследование

25.09.2020, 2:25, Разное


1
минута

Лишний жир на животе связан с увеличением риска преждевременной смерти от любой причины. Рост охвата талии на каждые 10 сантиметров повышает этот риск на 8% для женщин и на 12% – для мужчин. Это показало крупное исследование, опубликованное в The BMJ.

Что сделали ученые?

Группа исследователей из Ирана и Канады проанализировала 72 исследования, в которых приняли участие около 2,5 миллионов человек. Эти исследования фокусировались на изучении эффектов отложений жира в области талии в брюшной полости.

Авторы обзора пришли к выводу, что показатели центрального ожирения (например, охват талии) могут использоваться параллельно с индексом массы тела (ИМТ) для оценки риска преждевременной смерти. Также они обнаружили, что увеличение окружности бедер было связано со снижением риска смерти от любых причин. Возможно, у жира в этой области есть некоторый защитный эффект.

Почему охват талии, а не индекс массы тела?

ИМТ – показатель, который традиционно используют для диагностики ожирения. Это очень полезный показатель: ожирение, диагностированное с его помощью, действительно связано с риском смерти и болезнями. Тем не менее адекватность этого показателя регулярно подвергается критике.

ИМТ не «видит» разницы между жиром и безжировой массой тела, поэтому его показатели могут быть неточными. Не учитывает он и распределение жира в организме. В то же время, известно, что центральное ожирение и отложение жира в брюшной полости предсказывают риск хронических болезней и появления метаболического синдрома лучше, чем простое ожирение.

А у меня нормальный охват талии?

Норма охвата талии зависит от пола. Для мужчин максимальный допустимый показатель – 102 сантиметра, для женщин – 89 сантиметров. Ее увеличение может быть связано с риском болезней даже у людей с нормальным ИМТ.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Мнение: Доклад генерал-лейтенанта Гаврилюка о логистике ВСУ

29.06 / Съемки второй части остросюжетного боевика “Шугалей” подходят к концу

08.07 / «Норникель» решил оспорить рассчитанный Росприроднадзором размер ущерба от разлива топлива

21.08 / Женщина пережила клиническую смерть и рассказала о загробной жизни

23.09 / Реджеп Тайип Эрдоган пошел войной на обматеривших его греков

09.08 / Мнение: Под боком у России скрытно созрела серьезная военная угроза

07.07 / В интернете появилась информация о смартфоне Google Pixel 5

15.09 / «Новая газета» убеждает россиян в отравлении Навального

11.07 / Внешность Домового и как его увидеть

22.07 / «Петровакс»: клиническое исследование подтвердило безопасность “Полиоксидония” при лечении COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска