Жители Минска пожаловались на митингующих

25.09.2020, 2:08, Новости дня

Минчане начали активно жаловаться в правоохранительные органы на участников акций протеста, за последние сутки в столичную милицию пожаловались несколько сотен человек, сообщили в МВД Белоруссии.

На поведение митингующих жалуются рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта, передает РИА «Новости» со ссылкой на белорусское МВД.

«Выходки правонарушителей не дают людям вовремя добраться на работу и вернуться домой, уложить детей спать, спокойно отдыхать пожилым людям, препятствуют проезду общественного транспорта, а также автомобилей коммунальных и экстренных служб города. В том числе мешают и милицейским патрулям оперативно выезжать на пресечение семейных скандалов, к местам преступлений», – добавили в ведомстве.

Там подчеркнули, что ни один из звонков граждан не остается без внимания, правоохранители продолжат реагировать на нарушения порядка.

В среду в Минске прошли акции протеста в связи с прошедшей инаугурацией белорусского лидера Александра Лукашенко. Силовики применили водометы для разгона участников акций. Несколько десятков человек задержали. В ходе протестной акции в Минске пострадали несколько сотрудников ОМОН. Было заведено 280 административных дел об участии детей в несанкционированных акциях.